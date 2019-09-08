Bellator 226: Кампос победил Штрауса и другие результаты боев

8 сентября 2019, 11:05

В рамках шоу Bellator 226 состоялось 14 поединков.

Bellator 226
Bellator 226

В Сан-Хосе прошел турнир Bellator 226. В главном поединке вечера чемпион промоушена в тяжелом весе Райан Бэйдер (27-5) проводил защиту титула против Чейка Конго (30-10-2). Бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Бэйдера. 

Титульный бой был остановлен на четвертой минуте первого раунда после того как Бейдер, разбивая французского претендента в партере, случайно попал ему пальцем в глаз.

В другом поединке вечера Дерек Кампос единогласным судейским решением одолел Даниэля Штрауса

Результаты Bellator 226:

Тяжелый вес, до 120 кг. Райан Бэйдер и Чейк Конго не выявили победителя после того, как бой был остановлен и признан несостоявшимся из-за опасного тычка пальцем в глаз от американца;

Полулегкий вес, до 66 кг. 1/8 финала Гран-при. Дерек Кампос победил единогласным решением судей Дэниэла Штрауса;

Полулегкий вес, до 66 кг. 1/8 финала Гран-при. Адам Борикс победил техническим нокаутом в первом раунде Пэта Каррена;

Полулегкий вес, до 66 кг. 1/8 финала Гран-при. Педро Карвальо победил болевым приемом во втором Сэма Сицилию;

Полулегкий вес, до 66 кг. 1/8 финала Гран-при. Эммануэль Санчес победил удушающим приемом во втором раунде Тайвана Клэкстона;

Полулегкий вес, до 66 кг. 1/8 финала Гран-при. Дэниэл Кэри победил удушающим приемом в первом раунде Гастона Боланоса;

Полулегкий вес, до 66 кгДжон Тейшейра победил отказом команды соперника во втором раунде Эшли Гримшоу;

Легкий вес, до 70 кг. Адам Пикколотти победил удушающим приемом во втором раунде Джейкоба Смита;

Полулегкий вес, до 66 кг. Джессика Борга победила победил болевым приемом в первом раунде Эмбер Лейброк;

Легчайший вес, до 61 кг. Касс Белл победил удушающим приемом в первом раунде Исайю Рочу;

Полусредний вес, до 77 кг. Батсумберел Дагвадорж победил удушающим приемом в первом раунде Джеймса Терри;

Полусредний вес, до 77 кг. Ренато Алвес победил удушающим приемом в третьем раунде Абрахама Вэсо;

Полулегкий вес, до 66 кг. Хайдер Амил победил раздельным решением Игнасио Ортиса;

Легкий вес, до 70 кг. Крис Гонсалес победил единогласным решением Луиса Варгаса.

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Райан Бейдер Bellator новости спорта Bellator 226 Чейк Конго Дерек Кампос Дэниэл Штраус
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