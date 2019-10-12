Растить детей: Усик рассказал, когда завершит карьеру

Александр Усик сегодня проведет дебютный поединок в хевивейте / УНИАН

Украинский боксер Александр Усик, который в ночь на 13 октября проведет свой дебютный поединок в супертяжелом весе, рассказал, когда завершит свою профессиональную карьеру.

По словам 32-летнего крымчанина, сначала он хочет завоевать все титулы.

"Хочу завоевать все титулы. И домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки – наблюдать, как они растут", - заявил Усик в интервью телеканалу Интер.

На вопрос журналиста о том, способен ли он вовремя уйти, боксер ответил так: "Я адекватный. Может быть, некоторые думают, что нет. И в некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но вот в этом я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Как сообщал Главред, ранее промоутер Александра Усика Эдди Хирн сообщил, что новым соперником украинского боксера в супертяжелом дивизионе стал 38-летний американец Чазз Уизерспун. Бой Усик - Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго.

Напомним, ранее стало известно, что бой между бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и голландским боксером Тайроном Спонгом отменен. Причиной отмены боя стало то, что Тайрон Спонг не прошел допинг-тест.