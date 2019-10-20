Яремчук забил эффектный гол в Бельгии

Роман Яремчук отличился за Гент / @kaagent

Отметившийся голом за сборную Украины в отборе на Евро-2020 в матче против португальцев, нападающий Роман Яремчук забил мяч за свой клуб Гент в чемпионате Бельгии.

Украинец отличился в игре против Беверена на 18-ой минуте. Яремчук воспользовался срезкой соперника и переиграл голкипера команды-противницы точным ударом в ближний угол.

Отметим, что очередной гол Яремчука стал уже 11-ым в сезоне. Шесть точных ударов на счету форварда сборной Украины в чемпионате и пять – в еврокубках.

Напомним, ранее Андрей Ярмоленко снова отличился красивым голом в АПЛ.