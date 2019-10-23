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"Цицерон прям, глубоко копнул": Конор Макгрегор в Киеве высказался о прошлом Зеленского

23 октября 2019, 15:34

Макгрегор высказал свое мнение о комиках в политике.

Конор МакГрегор высказался о Зеленском
Конор МакГрегор высказался о Зеленском / скриншот соцсети

Знаменитый ирландец Конор Макгрегор, который ранее объявил о завершении карьеры в MMA, приехал в Киев и уже успел пообщаться с журналистами. При этом боец высказал свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.

По информации, представители четвертой профессии рассказали экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору о деятельности украинского президента Владимира Зеленского до того, как он занял самую главную должность в стране.

"Ваш президент до своего избрания был комиком? Что ж, это весьма занимательно. На самом деле, если мы раньше слушали политиков как комиков, то почему теперь не можем слушать комика как политика?", - весьма философски отметил боец, передает телеграм-канал KlymenkoTime.

Отметим, Конор прилетел в Киев по приглашению TM Parimatch, амбассадором которой он является с 2019 года.

К слову, в соцсетях граждане отметили, что Конор Макгрегор глубоко копнул.

"Цицерон прям!)", "глубоко лепрекон копнул. могет", "а сказал прям как отрезал реально", "Не то что красиво, а так оно сейчас и есть в большинстве случаев", - пишут пользователи Сети.

Читайте такжеВпервые Украину посетит легендарный Конор Макгрегор: что известно о визитеНапомним, ранее легендарного бойца Конора МакГрегора, недавно проигравшего титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедова, обвинили в совершении сексуального насилия.

По данным журналистов американского телеканала Fox News, жертвой стала 20-летняя девушка на парковке близ одного из баров столицы Ирландия - Дублина.

Адвокаты МакГрегора опровергли информацию о таком обвинении, заявляя о том, что боец регулярно становится жертвой порочащих его слухов.

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