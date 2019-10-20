Не за пьянство и не за буянство: МакГрегора обвинили в изнасиловании

Конор Макгрегор / Reuters

Легендарного бойца Конора МакГрегора, недавно проигравшего титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедова, обвинили в совершении сексуального насилия.

По данным журналистов американского телеканала Fox News, жертвой стала 20-летняя девушка на парковке близ одного из баров столицы Ирландия - Дублина.

Адвокаты МакГрегора опровергли информацию о таком обвинении, заявляя о том, что боец регулярно становится жертвой порочащих его слухов.

Напомним, ранее Макгрегор объявлял о завершении карьеры в боях ММА. Однако через девять дней передумал и решил вернуться в октагон.