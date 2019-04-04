Спустя 9 дней Макгрегор передумал и решил вернуться на ринг

Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор / GettyImages

26 марта ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры – а уже 4 апреля решил вернуться на ринг.

Многие связывают решение ирландца с недавним скандалом на почве религии. Ссора накануне разгорелась между ним и дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который в октябре 2018 года победил Макгрегора болевым приемом.

Конор неудачно пошутил над женой Хабиба, назвав ее "полотенцем". Тот в ответ напомнил ирландцу, что его подозревают в изнасиловании.

Читайте такжеМакгрегор завершил карьеру в MMA: дальше - виски, Мейвезер или ХабибПохоже, шутки не зашли обоим – и вот новый твит: Макгрегор снова заходит на октагон.

"Хочу двигаться вперед вместе со всеми моими фанатами, среди которых есть люди разных слоев общества и вероисповеданий. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир, и он один для всех. До встречи в октагоне", – написал Конор у себя в Twitter.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что это не первая ссора двух бойцов. К примеру, еще в преддверии самого ожидаемого боя года бойцы обменялись нелицеприятными характеристиками, еще сильнее подогрев интерес к их встрече в октагоне. Тогда Макгрегор обещал, что "оторвет голову этой вонючей дагестанской крысе".

Напомним, свой последний поединок Макгрегор провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

После боя произошла массовая драка.

Президент UFC Дэйна Уайт говорил, что россиянин практически наверняка будет оштрафован. В итоге Атлетическая комиссия штата Невада (США) на девять месяцев выписала дисквалификацию российскому бойцу ММА (дагестанского происхождения) Хабибу Нурмагомедову.