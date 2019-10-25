Украинский шахматист стал чемпионом мира среди юниоров

Украинец стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров / Фото: facebook.com/ukrainianchess

Украинец Евгений Штембуляк получил первое место на чемпионате мира по шахматам среди юниоров в возрастной категории до 20 лет.

Как сообщает Федерация шахмат Украины, чемпионат сейчас проходит в Индии.

В рамках первенства украинский шахматист, захватив лидерство после пятого тура, не упускал его до самого конца. Победа в последнем туре принесла украинскому шахматисту итоговые 9 очков из 11 возможных и первое место.

В турнире также играл украинец Алексей Кукелко, он выступил он не очень удачно - 4,5 очка и 76 место.

В чемпионате среди девушек хорошо выступила украинка Мария Бердник, которая набрала 8 очков из 11-ти и заняла четвертое место.

Напомним, авторитетное британское издание The Independent составило топ-100 лучших футболистов ХХI века - после опроса профильных журналистов. На 19-е место рейтинга попал легендарный украинский игрок, экс-нападающий киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко.