"Побить рекорд": Владимир Кличко подогрел слухи о своем возвращении

Владимир Кличко / klitschko-brothers.com

Легенда украинского бокса может вернуться на ринг. Владимир Кличко заявил, что рассматривает возможность возвращения в профессиональный спорт.

По словам Кличко, он вполне серьезно занимается этим вопросом.

"Могу ли я драться? Да. Прямо сейчас я держу перед собой открытыми любые варианты. Не будет никакого камбэка, чтобы просто вернуться и сломать кому-то челюсть... Это будет камбэк, чтобы побить рекорд", – рассказал спортсмен в интервью Business Insider.

При этом Кличко указал, что возвращается не ради денег, а чтобы войти в историю.

"Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое заявление", - подчеркнул украинский боксер.

Напомним, недавно Владимир Кличко прокомментировал слухи о своем возвращении на ринг.