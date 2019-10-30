"Побить рекорд": Владимир Кличко подогрел слухи о своем возвращении

Владимр Кличко заявил, что задумывается над возвращением в бокс.
Легенда украинского бокса может вернуться на ринг. Владимир Кличко заявил, что рассматривает возможность возвращения в профессиональный спорт.
По словам Кличко, он вполне серьезно занимается этим вопросом.
"Могу ли я драться? Да. Прямо сейчас я держу перед собой открытыми любые варианты. Не будет никакого камбэка, чтобы просто вернуться и сломать кому-то челюсть... Это будет камбэк, чтобы побить рекорд", – рассказал спортсмен в интервью Business Insider.
При этом Кличко указал, что возвращается не ради денег, а чтобы войти в историю.
"Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое заявление", - подчеркнул украинский боксер.
Напомним, недавно Владимир Кличко прокомментировал слухи о своем возвращении на ринг.