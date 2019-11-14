Защитник Шахтера попал в команду недели FIFA 20

Кривцов попал в команду недели FIFA 20 / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов оказался в команде недели известного футбольного симулятора FIFA 20. Футболист вошел в число 23 игроков, проявивших себя лучше всех в минувшую неделю.

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Напомним, Кривцов забил единственный и победный гол в ворота Динамо в матче 14 тура УПЛ. Сам поединок Шахтер - Динамо запомнился расистским скандалом с участием Тайсона и фанатов гостей. Бразильца могут дисквалифицировать на 3 матча.

Шахтер уверенно лидирует после 14 туров, набрав 40 очков.

Кривцов не попал в заявку сборной Украины на товарищеский матч с Эстонией.