Защитник Шахтера попал в команду недели FIFA 20

Культовый футбольный симулятор FIFA 20 составил команду недели. В ней нашлось место защитнику Шахтера Сергею Кривцову.
Защитник Шахтера Сергей Кривцов оказался в команде недели известного футбольного симулятора FIFA 20. Футболист вошел в число 23 игроков, проявивших себя лучше всех в минувшую неделю.
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Напомним, Кривцов забил единственный и победный гол в ворота Динамо в матче 14 тура УПЛ. Сам поединок Шахтер - Динамо запомнился расистским скандалом с участием Тайсона и фанатов гостей. Бразильца могут дисквалифицировать на 3 матча.
Шахтер уверенно лидирует после 14 туров, набрав 40 очков.
Кривцов не попал в заявку сборной Украины на товарищеский матч с Эстонией.
#TOTW 9 is now available in-packs! pic.twitter.com/LBwyU83TjG— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 13 листопада 2019 р.