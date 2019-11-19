Виктор Циганков может покинуть Динамо

Цыганков предложен Галатасараю / Reuters

Вингер Динамо Виктор Цыганков может перейти в турецкий Галатасарай.

Как сообщает Fotomac, скауты чемпиона Турции следят за игрой украинца и уже предложили его главному тренеру "львов" Фатиху Териму. Легендарный наставник Галатасарая и сборной Турции изучит отчеты по игроку и тогда решит, стоит ли его подписывать.

Ранее интерес к Цыганкову проявляли Наполи и Рома, однако, по информации СМИ, президент Динамо Игорь Суркис отклонил предложение "партенопейцев".

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл 14 матчей в составе "бело-синих", в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Напомним, вингер вместе со сборной Украины пробился на Евро-2020, не проиграв ни одного матча в 2019 году. В последнем туре "сине-желтые" героически вырвали ничью в поединке против Сербии.