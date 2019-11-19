Сборная Украины U-19 вышла в элит-раунд отбора Евро-2020

Сборная Украины U-19 пробилась в элит-раунд отбора Евро-2020 / УАФ

Сборная Украины U-19 выборола путевку в элит-раунд квалификации Евро-2020. Подопечные Олега Кузнецова одолели хозяина этого отборочного раунда - Швецию.

Уже в первом тайме "сине-желтые" забили 2 мяча в ворота скандинавов. Дублем отличился Даниил Сикан. После перерыва Лане отыграл один гол, однако украинцы смогли удержать победный результат.

Таким образом, Украина заняла первое место в группе и пробилась в следующий этап отбора.

Напомним, национальная сборная Украины в последнем туре отбора Евро-2020 героически вырвала ничью с Сербией.

Евро-2020 U-19. Первый квалификационный раунд, 3-й тур

Украина - Швеция - 2:1

Голы: Сикан, 6, 43 - Лане, 50

Украина: Трубин, Ярош, Биловар, Аусси, В. Мудрик, Бодня, Батагов (Хондак, 79), М. Мудрик, Волошин (Драмбаев, 79), Шулянский (Надольский, 66), Сикан