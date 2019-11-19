"Только не сутенер": фанаты высмеяли Цыганкова за его наряд на День рождения

Виктор Цыганков получил множество шуточных комментариев под своим фото в Инстаграм / Instagram/viktortsygankov

Виктор Цыганков отпраздновал свой 22-й День рождения в ярком золотистом пиджаке, в следствии чего получил множество шуточных комментариев под своим постом в Instagram.

Например, пользователь Mitya52 сравнил вице-капитана Динамо с сутенером.

Kiev.cars, в свою очередь, подчеркнул, что умение играть в футбол не компенсирует провалы в чувстве стиля.

Пользователь ustimenko_88 коротко и ясно отозвался о наряде Цыганкова: "П****ц вырядился".

Denys_plysyuk назвал пиджак футболиста "слишком рыжим" и заявил, что такой наряд напоминает Милевского, а также пожелал ему проявить себя в топ-клубе.

zaripov88ruslan назвал Цыганкова "Виктором Погба", сравнив с полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба, который любит одеваться подобным образом.

Напомним, Виктор Цыганков вместе со сборной Украины пробился на Евро-2020. В последнем туре отборочного цикла "сине-желтые" героически вырвали ничью против Сербии.