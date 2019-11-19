Украина U-21 вдевятером сыграла вничью с Азербайджаном

Сборная Украины U-21 расписала мировую с Азербайджаном / Евгений Кравс

Сборная Украины U-21 на выезде не смогла обыграть ровестников из Азербайджана в товарищеском матче. В самом конце первого тайма подопечные Руслана Ротаня заработали удаление. Красную получил Кравчук.

Практически сразу после перерыва хозяева открыли счет усилиями Кочжу. Однако на 65-й минуте Назарий Русин сумел восстановить равновесие. А на последних секундах встречи красную карточку получил хавбек Украины U-21 Николай Шапаренко. Но это не повлияло на исход встречи.

Напомним, национальная сборная Украины пробилась на Евро-2020. В последнем туре отборочного цикла подопечные Андрея Шевченко героически спасли ничью против Сербии.

Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Кокчу, 48 – Русин, 65

Удаления: Кравчук, 45+3, Шапаренко, 90+4