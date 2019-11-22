УЕФА жестко наказал соперника Динамо накануне матча Лиги Европы

Мальме получил наказание от УЕФА / ФК ДС Юнайтед

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о том, что Мальме получил жесткое наказание за поведение болельщиков в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

В частности, шведы использовали пиротехнику, блокировали лестницы и бросали различные предметы на поле. Как итог, клуб вынужден закрыть 5 тысяч мест на северной трибуне домашней арены, а также заплатить штраф в размере 66 тысяч евро. Кроме того, стадион в течение года будет находиться на испытательном сроке.

Матч Мальме - Динамо состоится 28 ноября в 22:00 по киевскому времени. В другом матче группы В сойдутся Лугано и Копенгаген. Пока что лидируют Копенгаген и Динамо, у которых по 6 очков, следом за ними идет Мальме, набравший 5 пунктов.

Напомним, Динамо получило суровое наказание от УАФ за расистские выкрики своих фанатов во время матча 14 тура УПЛ против Шахтера, однако клуб хочет обжаловать вердикт.