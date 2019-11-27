Легенда Шахтера похвалил Динамо

Вячеслав Шевчук похвалил Динамо / фото: shakhtar.com

Вячеслав Шевчук похвалил киевское Динамо. Бывший игрок Шахтера заявил, что молодым игрокам "бело-синих" нужен тренер не из системы клуба.

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"Динамо привыкло доверять своим воспитанникам. А им нужен тренер извне. Тот же самый Висенте у них был, они ему не доверяли, чтобы они проводили занятия теоретические, зачем они тогда его приглашали?", - цитирует Шевчука Sport Arena.

Эксперт упомянул успехи испанца в донецком Олимпике.

"Он пришел в Олимпик и за 3 месяца сделал модель игры. Есть структура, значит, толковый специалист. А если бы он все это сделал с игроками Динамо? Это уже зависит от собственников клуба", - добавил специалист.

Он похвалил молодое поколение киевлян, назвав игроков, которых воспитал Висенте Гомес.

"У них реально крутые пацаны: Миколенко, Цыганков, Шепелев, Буяльский, Бурда, Беседин, Шапаренко, Попов прибавил. У них классные легионеры. Им просто нужен специалист, который найдет подход. Я не вижу у них страсти. Я же не просто так назвал этих парней. Они все были в академии. Их воспитывал Висенте и компания. Это они их подняли на этот уровень. Но им же и дальше нужен толчок", - заявил Шевчук.

Завтра, 28 ноября, киевское Динамо встретится на выезде с Мальме. Игра состоится в 22:00 по киевскому времени.