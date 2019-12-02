Бывший клуб Шевченко представил форму к своему 120-летию

Милан выпустил специальную форму к 120-летию клуба / ФК Милан

Милан презентовал специальную форму, посвященную 120-летию клуба 16 декабря 2019 года.

"Россонери" использовали традиционные красно-черные цвета, однако логотип и спонсор нанесены золотистым цветом.

Кроме того, на футболку нанесен девиз основателя клуба Герберта Килпина: "Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как пламя, и черными, как страх наших соперников".

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Милан становился чемпионом Италии 18 раз в своей истории, также 7 раз команда побеждала в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Последний триумф "россонери" в Серии А был в сезоне 2010\11, в ЛЧ - в сезоне 2006\2007. Тогда подопечные Карло Анчелотти обыграли в финале Ливерпуль благодаря дубль Филиппо Индзаги. С 1999 по 2006 год в составе Милана выступал украинский нападающий Андрей Шевченко.