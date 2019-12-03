"Вы все мрази!" - российский волейболист едва не устроил драку на детском теннисном турнире

Алексей Спиридонов пытался устроить драку на теннисном турнире / Eurosport

Алексей Спиридонов едва не устроил драку на детском теннисном турнире в Уфе, в котором участие принимала его 8-летняя дочь София.

В финале турнира при счете 2:0 девочку дисквалифицировали, что, мягко говоря, расстроило ее отца. Он считает, что причиной такого решения судей стало то, что он поддерживал свою дочь и хлопал ей.

Он публиковал в своем Twitter запись, где обозвал судей шакалами, а также прикрепил видео, где кричал в сторону родителей других участников: "Вы все мрази!" Более того, Спиридонов пытался устроить драку с одним из них, но сам упал на пол. Твит позже был удален.

Напомним, в Англии бывший нападающий Челси Нил Шипперли мастурбировал на глазах у 16-летней девочки и ее мамы. Также представительница эскорт-услуг рассказала, как один футболист обращался к ней, поскольку боялся признаться своей девушке в страсти к фут-фетишу.