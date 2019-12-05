Шахтер нацелился на таланта сборной Румынии

Деннис Ман может перейти в Шахтер / Transfermarkt

Донецкий Шахтер заинтересован в подписании атакующего полузащитника Стяуа Денниса Мана, сообщает Mundo Deportivo.

Но, по словам источника, главным фаворитом в борьбе за румына является Севилья, которая уже контактировала с клубом из Бухареста касательно игрока.

Ман уже успел сыграть 2 матча за сборную Румынии в отборочном цикле Евро-2020, забив 1 гол. Команда будет пытаться пробиться в финальную часть через плей-офф Лиги наций. В случае выхода команда попадет в группу С, где сыграет со сборной Украины, Нидерландов и Австрии.

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В сезоне 2019/20 хавбек сыграл 14 матчей во всех турнирах за Стяуа и забил 3 гола.

Стоит отметить, что в 2016 году клуб проиграл в суде свое название, и теперь просто носит аббревиатуру "ФКСБ".

Шахтер после 16 туров занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 44 очка. В следующем поединке дончане сыграют дерби с Олимпиком. Игра состоится 6 декабря в 19:00.