"Спасибо олигархам": легенда Шахтера рассказал, чья заслуга в развитии украинского футбола

Юрий Вирт поблагодарил олигархов за финансирование украинского футбола / ФК Рух

Юрий Вирт в интервью Tribuna.com заявил, что болельщики должны быть благодарны олигархам за финансирование украинского футбола.

По словам легенды Шахтера, в украинских клубах нет народности.

"Не чувствую никакой народности, честно - ее нет. Ну какая народность? На что народ влияет? Я в административные вопросы клуба вообще не лезу, но не вижу, чем и как на работу клуба может влиять народ. Слышу, что акции могут продать людям, но, как все будет, не знаю. Пока есть только лозунги", - сказал Вирт.

Он вспомнил ситуацию со стадионом ровенского Вереса, который строится уже несколько лет.

"Что такое Германия, а что такое Украина? Там есть система, о чем можно говорить, если город строит стадион уже 5 лет? И это только начало этапа. До завершения еще неизвестно сколько лет. Есть люди, которые хотят помочь. Но их мало, надо очень много лет", - добавил тренер ровенчан.

Вирт заявил, что в Украине никогда не будет футбола без олигархов.

"В Украине никогда не будет футбола без олигархов. Кто будет те клубы держать? Где взять тысячу болельщиков, которые дадут по тысяче гривен? Сколько у нас ходит людей на УПЛ? В Германии на любителей ходит по 5-7 тысяч. А у нас?", - сказал бывший вратарь "горняков".

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По его словам, необходимо благодарить олигархов за то, что вкладывают деньги в украинский футбол.

"Благодарить надо таких меценатов. Руку пожать, респект сказать. Хорошо, что такие люди есть. Чем больше олигархов, тем лучше. Украинский клуб не может существовать за счет болельщика. Только трансферы и еврокубки. Унион - это хорошо, но надо оставаться в реальности", - закончил Вирт.

Верес Ровно сейчас выступает в группе А Второй лиги, где после 20 туров занимает третье место, набрав 36 очков. Впереди Нива Тернополь и Полесье, у которых 41 и 39 пунктов соответственно.