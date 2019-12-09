Украинский нападающий забил свой первый гол в сезоне в зарубежном чемпионате

Артем Кравец забил первый гол в сезоне в чемпионате / ФК Кайсериспор

Артем Кравец стал автором гола в ворота Кайсериспора, за который выступает другой экс-динамовец Николай Морозюк. Это первой гол украинца в нынешнем сезоне в Суперлиге.

Партнер ворварлся в штрафную и прострелил на Кравца, тому оставалось попасть по пустым воротам. Этот забитый мяч в итоге и стал единственным и победным в матче Кайсериспор - Ризеспор.

Кайсериспор сейчас находится на предпоследней 17-й строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков. У Ризеспора 17 пунктов и 12-я строчка.

Напомним, недавно Кравец отличился голом в матче Кубка Турции против Манисы (3:2), а Николай Морозюк забил шедевральный мяч в поединке с Самсунспором (3:2).

Кравец выступает за Кайсериспор с зимы 2018 года, перейдя туда из киевского Динамо. Перед этим на правах аренды играл за Штутгарт и Гранаду.