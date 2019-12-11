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Тренер Шахтера прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

11 декабря 2019, 22:53

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру отреагировал на поражение от Аталанты в матче 6 тура группового этапа турнира.

Луиш Каштру
Луиш Каштру прокомментировал поражение от Аталанты / ФК Шахтер

Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение Шахтера от Аталанты в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов и вылет "горняков" в Лигу Европы.

"Игра была до забитого мяча соперника. В первом тайме мы контролировали события, но после пропущенного гола, все пошло по-другому", - сказал Каштру в эфире Футбол 2.

Португальский специалист сказал, что команда испытывает разочарование от разгрома.

"Мы испытываем разочарование. В футболе иногда важна удача, она была с нами в предыдущих поединках, но сегодня она отвернулась от нас. Повторюсь, баланс был до первого гола с небольшим перевесом в нашу сторону", - добавил Каштру.

Он заявил, что Шахтер не был самим собой в этой встрече.

"Шахтер не был той командой, что всегда, командой, которая создает больше моментов, доминирует в контроле мяча. Аталанта нам создала проблемы, с которыми мы редко встречаемся. Они хорошо контролировали наших вингеров", - заявил португалец.

При этом Каштру отметил, что не видел явного преимущества Аталанты.

"Мы должны холодно оценивать этот матч. Несмотря на счет 0:3, я не видел большого преимущества Аталанты", - сказал наставник "горняков".

Манчестер Сити стал победителем группы С, Аталанта вырвалась на вторую строчку, набрав 7 очков, Шахтер с 6 пунктами отправился в Лигу Европы, а Динамо Загреб набрал 5 очков и вовсе остался без евровесны.

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