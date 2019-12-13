Сборная Украины получила потенциального спарринг-партнера

Сборная Украины узнала потенциального спарринг-партнера / Reuters

Сборная Украины может провести товарищеский матч с Кипром, сообщает Команда 1.

Подопечные Андрея Шевченко запланировали 3 спарринга накануне Евро-2020. Первый пройдет 26 мая, второй - 2 июня, 3 - 7 июня. Источник информирует, что один из поединков может принять Харьков.

Напомним, Украина договорилась о товарищеских матчах с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта).

Оба оппонента также являются участниками Евро-2020. Действующие чемпионы мира сыграют в группе смерти с Германией, Португалией и победителем пути А Лиги наций (Венгрия, Болгария, Исландия, Румыния). Однако могут также встретиться с победителем пути D, если румыны пробьются в финальную часть турнира, поскольку они автоматически будут отправлены в группу С к Украине, Нидерландам и Австрии на правах хозяина.

Поляки попали в группу Е к Испании, Швеции и победителю В Лиги наций (Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия).

Ранее сообщалось, что сборная России сможет сыграть на Евро-2020 под своим флагом несмотря на запрет WADA.