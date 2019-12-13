Победитель Лиги чемпионов продлил контракт со своим тренером

Юрген Клопп продлил контракт с Ливерпулем / ФК Ливерпуль

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Юргеном Клоппом до 2024 года.

Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году после ухода Брендана Роджерса. За 4 года на Энфилде специалист вышел в финал Лиги Европы сезона 2015/16, где уступил Севилье (1:3) с Евгением Коноплянкой, вышел в финал Лиги чемпионов-2017/18, где был бит в Киеве Реалом (1:3), а в прошлом сезоне привел команду к победе в самом престижном клубном турнире Европы.

В нынешней кампании Ливерпуль уверенно мчится к первому за 30 лет титулу чемпиона Англии. Мерсисайдцы после 15 туров лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков, отрываясь от второго Лестера на 8 пунктов.

Последний раз команда выигрывала чемпионат Англии в далеком сезоне 1989/90, еще до создания Премьер-лиги.

Напомним, стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.