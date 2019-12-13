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Украинский футболист попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы по версии Whoscored

13 декабря 2019, 22:43

Полузащитник Гента Роман Безус оказался среди лучших игроков 6 тура группового этапа Лиги Европы.

Гент
Безус попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы / ФК Гент

Авторитетное статистическое издание Whoscored включило украинского полузащитника Гента Романа Безуса в символическую сборную 6 тура группового этапа Лиги Европы.

Его команда в заключительном матче группы встречалась с Александрией. Безус отдал две результативных передачи на Депуатра, что помогло бельгийцам одержать победу со счетом 2:1 и завершить групповой турнир на первой строчке.

Александрия заняла последнюю строчку с тремя очками, достойно выступив как для дебютанта второго по престижности клубного турнира Европы. У Украины остался лишь один представитель в еврокубках после ничьей Динамо с Лугано (1:1) - это Шахтер. "Горняки" попали в корзину не сеяных при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ.

Напомним, в Генте также выступают украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун. Недавно главный тренер команды Йесс Торуп заявлял, что скауты других клубов активно следят за нападающим сборной Украины.

Лига Европы Александрия Роман Безус Гент
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