"Нокаутирую задницу Ломаченко": Лопес сделал громкое заявление

Теофимо Лопес поделился ожиданиями от боя с Ломаченко / Boxing Scene

Теофимо Лопес сделал громкое заявление касательно боя с украинцем Василием Ломаченко.

"Я нокаутирую его задницу. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей", - сказал Лопес в эфире радиостанции SiriusXM.

Он добавил, что выбросит пояс франчайзтингово чемпиона, если отберет его у Ломаченко.

"WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира. Если выиграю я, то должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзтингового чемпиона, то просто выброшу его", - заявил американец.

Напомним, Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA и франчайзтинговым чемпионом WBC в легком весе. Лопес владеет поясом по версии IBF. Ранее отец американца заявил, что его сын побьет украинца.

Ранее Ломаченко был признан лучшим боксером 2019 года по версии WBO.