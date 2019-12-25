Партнер Ярмоленко рассказал, как надо бороться с расизмом

Майкл Антонио рассказал, как надо бороться с расизмом / Sky Sports

Майкл Антонио рассказал, как, по его мнению, нужно бороться с расизмом.

"Я чувствую, что FA, PFA и все руководящие органы должны бороться с расизмом усерднее. Наказание отдельных людей не решит проблему. Единственный способ остановить это - наказать команду", - цитирует Антонио The Guardian.

Он считает, что с команд, чьи фанаты провинились, нужно снимать очки.

"Тогда люди сами начнут с этим разбираться. Причем наказывать нужно снятием очков, а не штрафами, поскольку выплатить штраф не проблема, клубы зарабатывают миллиарды", - заявил партнер Андрея Ярмоленко.

Антонио рассказал, какой эффект будет от таких санкций.

"В таком случае фанаты, стоящие рядом с нарушающими порядок болельщиками, помешают им делать это. Тогда это их зацепит. Сейчас то, что они изображают обезьян и проявляют расизм, касается только их самих. Когда это отразится на клубе, все перестанут так поступать", - сказал полузащитник.

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Недавно в Англии случился расистский скандал с защитником Челси Антонио Рюдигером, которого оскорбляли фанаты Тоттенхэма во время матча 18 тура АПЛ. "Синие" одержали победу со счетом 2:0.