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"На тещу мою похож": Коноплянка выложил фото с огромным крабом

14 января 2020, 21:17

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка во время отпуска успел сделать фото с большим крабом и произвести фурор в сети.

Коноплянка, Шальке
Коноплянка взорвал сеть фотографией с крабом / Скриншот

Евгений Коноплянка взорвал сеть фотографией с огромным крабом.

"Приятно было познакомиться", - написал под фотографией вингер донецкого Шахтера и сборной Украины.

Вскоре Коноплянку и его команду ждут зимние сборы в Турции и подготовка к матчам 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, которые состоятся 20 и 27 февраля. К слову, билеты на первый поединок уже поступили в кассы стадиона Металлист в Харькове.

Под постом Жени подписчики оставили множество шуточных комментариев.

К примеру, пользователь havrilchenko сравнил краба с Артемом Милевским: "Вот и с Милевским фоточка подоспела".

Одноклубник Коноплянки Николай Матвиенко назвал вингера "живодером": "Сначала ты улыбаешься ему , а потом выпотрошил его до конца и ты считаешь это нормальным?Живодер".

Подписчик dmitri_latyshev сравнил краба со своей тещей.

С юмором прокомментировал запись и zizu.dp: "Морского крота поймал".

Шахтер Краб Евгений Коноплянка
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