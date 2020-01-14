"На тещу мою похож": Коноплянка выложил фото с огромным крабом

Вингер Шахтера Евгений Коноплянка во время отпуска успел сделать фото с большим крабом и произвести фурор в сети.
Евгений Коноплянка взорвал сеть фотографией с огромным крабом.
"Приятно было познакомиться", - написал под фотографией вингер донецкого Шахтера и сборной Украины.
Вскоре Коноплянку и его команду ждут зимние сборы в Турции и подготовка к матчам 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, которые состоятся 20 и 27 февраля. К слову, билеты на первый поединок уже поступили в кассы стадиона Металлист в Харькове.
Под постом Жени подписчики оставили множество шуточных комментариев.
К примеру, пользователь havrilchenko сравнил краба с Артемом Милевским: "Вот и с Милевским фоточка подоспела".
Одноклубник Коноплянки Николай Матвиенко назвал вингера "живодером": "Сначала ты улыбаешься ему , а потом выпотрошил его до конца и ты считаешь это нормальным?Живодер".
Подписчик dmitri_latyshev сравнил краба со своей тещей.
С юмором прокомментировал запись и zizu.dp: "Морского крота поймал".