Бавария арендовала игрока Реала

Альваро Одриосола перешел в Баварию / ФК Бавария

Бавария на своем официальном сайте объявила о подписании защитника Реала Альваро Одриосолы. Испанец будет выступать за "Рекордмайстера" на правах аренды до конца сезона 2019/20.

Защитник перешел в Реал из Реал Сосьедада летом 2018 года за 40 миллионов евро, однако не смог стать полноценным игроком основы. В текущем сезоне сыграл всего 5 поединков, в которых отдал 2 ассиста.

Бавария сейчас стремится взобраться на привычную для себя первую строчку, однако отстает от РБ Лейпциг на 4 очка. В следующем туре "роттен" дома примут одного из своих принципиальных соперников - Шальке. Матч состоится 25 января.

Реал делит лидерство с Барселоной. В активе обеих команд сейчас по 43 очка. В следующем туре "бланкос" встретятся на выезде с Вальядолидом, "блаугранас" - с Валенсией.

Напомним, "королевский клуб" оформил трансфер бразильского полузащитника Рейньера за 30 млн евро.