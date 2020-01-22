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Бавария арендовала игрока Реала

22 января 2020, 17:24

Защитник Реала Альваро Одриосола на правах аренды будет выступать за Баварию.

Альваро Одриосола
Альваро Одриосола перешел в Баварию / ФК Бавария

Бавария на своем официальном сайте объявила о подписании защитника Реала Альваро Одриосолы. Испанец будет выступать за "Рекордмайстера" на правах аренды до конца сезона 2019/20.

Защитник перешел в Реал из Реал Сосьедада летом 2018 года за 40 миллионов евро, однако не смог стать полноценным игроком основы. В текущем сезоне сыграл всего 5 поединков, в которых отдал 2 ассиста. 

Бавария сейчас стремится взобраться на привычную для себя первую строчку, однако отстает от РБ Лейпциг на 4 очка. В следующем туре "роттен" дома примут одного из своих принципиальных соперников - Шальке. Матч состоится 25 января.

Реал делит лидерство с Барселоной. В активе обеих команд сейчас по 43 очка. В следующем туре "бланкос" встретятся на выезде с Вальядолидом, "блаугранас" - с Валенсией.

Напомним, "королевский клуб" оформил трансфер бразильского полузащитника Рейньера за 30 млн евро.

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