Рома - Лацио: где смотреть дерби Вечного города

Рома - Лацио: где смотреть / vaaju.com

Матч Рома - Лацио станет одним из двух центральных в 21 туре Серии А.

"Орлы" стремятся обогнать Интер в турнирной таблице и вырваться на вторую строчку в турнирной таблице, "волки" - подобраться поближе к своим соседям по городу и продолжить опережать Аталанту в борьбе за зону Лиги чемпионов.

В первом круге команды не выявили победителя и сыграли вничью 1:1.

Рома - Лацио: где смотреть, дата и время матча

Матч Рома - Лацио состоится 26 января в 19:00 по киевскому времени. Его покажет в прямой трансляции телеканал Футбол 1. Также будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV.

В России игру можно посмотреть на канале Матч Футбол 2.

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В записи поединок покажет канал Футбол 1 27 января в 12:00 и Матч Футбол 2 в 11:00 по киевскому времени.