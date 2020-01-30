Более 4 млн грн - опубликованы зарплаты чиновников УАФ

Telegram-канал Динамо Киев Inside опубликовал официальные зарплаты чиновников Украинской ассоциации футбола, посылаясь на данные ГФС Украины.

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, обвиняемый в подделке диплома о высшем образовании, в феврале 2019 года получил 411 369 грн, в марте - 411 432 грн.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов за февраль заработал 315 569 грн, за март - 391 727 грн.

Генеральный секретарь Юрий Записоцкий получил в феврале 327 208 грн, в марте - 350 533 грн.

Вице-президент УАФ Тарас Герула - 70 138 грн в феврале и 70 264 грн в марте.

Заместитель руководителя патронатной службы Юрий Титаренко за оба месяца получил 223 836 грн.

Советчики президента УАФ Андрея Павелко, Латипов и Краснокутская, ежемесячно зарабатывают 49 590 грн и 55 900 грн соответственно.

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Сотрудники канцелярии УАФ Вероника и Виктория Вовчук имеют зарплату в размере 39 тысяч грн.

Руководитель Департамента финансов Евгения Сагайдак имеет оклад в размере 55 900 грн., главный бухгалтер Виктория Пентелусь - 54 900 грн.

Руководитель юридического Департамента Игорь Грищенко каждый месяц получает 55 900 грн.

В сумме месячная зарплатная ведомость составляет 4 миллиона 20 тысяч грн. Это без учета оклада президента УАФ Андрея Павелко, главы Комитета этики и честной игры Франческо Баранки и главы Комитета арбитров Лучано Лучи.