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"Смешались в кучу…": турнир ММА в РФ закончился дракой спортсменов и зрителей

31 января 2020, 13:59

Ряду спортсменов нанесли телесные повреждения: рассечение головы, сломанный нос, перелом кисти.

Кулак, избиение
Турнир ММА в Москве закончился массовой дракой / ТСН

В Москве один из турниров по смешанным единоборствам завершился массовой дракой. 

В результате драки ряду спортсменов были нанесены телесные повреждение - в частности, рассечение головы, сломанный нос, перелом кисти, рассказал тренер клуба Витязь из Ногинска, который принимал участие в соревнованиях, Павел Муртайзин.

Он также опубликовал соответствующее видео подчеркнув, что конфликт спровоцировали уроженцы Средней Азии.

"Еще до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, толкания, спортсмены не могли просто дойти до клетки. Все это было обеспечено зрителями, которых призывали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали", - рассказал Муртайзин.

Отметим, что на опубликованном видео участники драки демонстрируют повреждения, полученные во время конфликта.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и жестокости!

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Турции тренер отлупил футболистов и пригрозил убийством.

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