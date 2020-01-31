"Смешались в кучу…": турнир ММА в РФ закончился дракой спортсменов и зрителей

Турнир ММА в Москве закончился массовой дракой / ТСН

В Москве один из турниров по смешанным единоборствам завершился массовой дракой.

В результате драки ряду спортсменов были нанесены телесные повреждение - в частности, рассечение головы, сломанный нос, перелом кисти, рассказал тренер клуба Витязь из Ногинска, который принимал участие в соревнованиях, Павел Муртайзин.

Он также опубликовал соответствующее видео подчеркнув, что конфликт спровоцировали уроженцы Средней Азии.

"Еще до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, толкания, спортсмены не могли просто дойти до клетки. Все это было обеспечено зрителями, которых призывали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали", - рассказал Муртайзин.

Отметим, что на опубликованном видео участники драки демонстрируют повреждения, полученные во время конфликта.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и жестокости!

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Турции тренер отлупил футболистов и пригрозил убийством.