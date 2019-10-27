Турецкий ГазМяс: тренер отлупил футболистов и пригрозил убийством

Михаил Галустян в роли тренера ГазМяса / Скриншот

Шокирующий случай произошел в турецком чемпионате среди молодежных команд.

Тренер команды Кайсери Мейсуспор Халит Курт в перерыве матча, когда его подопечные проигрывали 1:3, устроил своим футболистам настоящий разнос, применив силу.

Рассвирепевший тренер "съездил по лицу" каждому из игроков, при этом выкрикивая проклятия и угрозы.

"Я убью вас! Что за позор!", - кричал Курт молодым футболистам, раздавая им пощечины.

Отметим, что поведение футбольного тренера попало на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети.

Сам Курт признал, что действовал не совсем правильно, но повинился лишь в том, что проклинал футболистов при этом заявив, что абсолютно не жалеет о пощечинах.

Он добавил, что подобные методы использовал экс-тренер Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсон:

"Такие вещи могут происходить, когда у команды цель выиграть матч или завоевать трофей. Все мы знаем пример Фергюсона и Дэвида Бекхэма. Говорят, что Фатих Терим тоже делает так время от времени", - отметил Курт.

Напомним, ГазМяс — футбольная команда, которая появляется в скетч-шоу Наша Russia. Её отличает от остальных команд то, что она всегда проигрывает, а тренер-садист издевается над футболистами в перерывах между таймами и на тренировках.