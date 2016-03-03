Рейтинг ФИФА: сборная Украины сохранила позиции

Команда нашей страны сейчас находится на 27 месте.
В обновленном рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола) сборная Украины сохранила свои позиции по сравнению с его февральской версией.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные организации.
В то же время агентство уточнило, что команда украинского государства находится на 27 месте.
"Учитывая, что сборные практически не играли за последний месяц, изменений в списке не произошло", — отметили журналисты.
Рейтинг ФИФА от 3 марта:
1. Бельгия;
2. Аргентина;
3. Испания;
4. Германия;
5. Чили;
6. Бразилия;
7. Португалия;
8. Колумбия;
9. Англия;
10. Австрия.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший форвард сборной Украины по футболу — Андрей Шевченко — стал одним из помощников ее главного тренера Михаила Фоменко, и будет принимать участие в подготовке команды к Евро-2016.