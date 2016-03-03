Рейтинг ФИФА: сборная Украины сохранила позиции

В обновленном рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола) сборная Украины сохранила свои позиции по сравнению с его февральской версией.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные организации.

В то же время агентство уточнило, что команда украинского государства находится на 27 месте.

"Учитывая, что сборные практически не играли за последний месяц, изменений в списке не произошло", — отметили журналисты.

Рейтинг ФИФА от 3 марта:

1. Бельгия;

2. Аргентина;

3. Испания;

4. Германия;

5. Чили;

6. Бразилия;

7. Португалия;

8. Колумбия;

9. Англия;

10. Австрия.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший форвард сборной Украины по футболу — Андрей Шевченко — стал одним из помощников ее главного тренера Михаила Фоменко, и будет принимать участие в подготовке команды к Евро-2016.