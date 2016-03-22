Названа дата следующего боя Усика, сразится с "Монстром"

В субботу, 23 апреля, в Киеве состоится бой между Интерконтинентальным чемпионом по версии WBO в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Стивеном Симмонсом ("Монстр").

Об этом "Главреду" сообщили в "K2 Promotions Ukraine".

В то же время издание уточнило, что спортсмены встретятся в ринге на территории "Дворца спорта".

"Летом Усик проведет бой за титул Чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе с победителем поединка Кшиштоф Гловацки — Стив Каннингем (пройдет 16 апреля в Нью-Йорке), — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Киеве состоялся в бой за титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и кубинцем Педро Родригесом, который украинец выиграл нокаутом. Узнать больше о поединке можно здесь.