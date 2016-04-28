Полуфинал Лиги Европы: названы составы "Шахтера" и "Севильи"

В четверг, 28 апреля, во Львове состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и испанской "Севильей", названы стартовые составы команд.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что игра будет проходить на стадионе "Арена Львов" (начало запланировано на 22:05), а следить за ней будет арбитр из Польши Шимон Марциняк.

Стартовые составы команд-соперниц:

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Степаненко — Марлос, Коваленко, Тайсон — Факундо Феррейра;

Запасные: Каниболоцкий, Веллингтон Нем, Бернард, Шевчук, Кобин, Ордец, Эдуардо;

"Севилья": Сория — Мариано Феррейра, Рами, Каррису, Эскудеро — Крыховяк, Нзонзи — Витоло, Банега, Коноплянка — Гамейро;

Запасные: Рико, Колодзейчак, Крон-Дели, Иборра, Кристофоро, Коке, Льоренте.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы "Шахтер" разгромил португальскую "Брагу". Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: shakhtar.com