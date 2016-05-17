Селезнев о выступлении за российскую "Кубань": это была ошибка

Для украинского нападающего Евгения Селезнева опыт выступления за российскую "Кубань" был ошибкой.

Об этом он заявил в эфире программы "Дубль W" на Радио "Вести", сообщает Football.ua.

"Я поехал в "Кубань", потому что понимал — мне нужна игровая практика. Я в каждом интервью говорил, что я украинец и хочу играть за сборную. За Украину я отдавал все силы. Ташуев (главный тренер "Кубани", — ред.) тогда мне пообещал, что каждую игру я буду играть. Он мне позвонил и попросил помочь команде, заверив, что я постоянно буду играть, а моя практика в "Днепре" где-то стояла под вопросом. Ведь в команде был Зозуля и был Селезнев, а кто-то из них не играл бы, а сборная потеряла бы одного футболиста", — сказал Селезнев.

"Мне человек предложил практику перед чемпионатом Европы, на который я мечтал поехать, я и подумал — почему бы и нет? Я понимал, что команда слабая, но хотел играть в футбол, а там чемпионат сильнее. Однако считаю, что сделал неправильный выбор. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Все люди, которые со мной знакомы, знают, что деньги я никогда не ставил в приоритете. Спросите у кого угодно — такого никогда не было. Я просто хотел себя подготовить, чтобы в хорошем состоянии поехать на чемпионат Европы", — заявил вернувшийся в Украину нападающий.

"Кто-то может меня упрекнуть в том, что в играх за "Днепр", "Шахтер" или сборную я убирал ноги, не отдавался на поле? Тут могу привести пример Ярослава Ракицкого. Он может не петь гимн, но своими действиями на футбольном поле он все доказывает. Дай бог каждому так выкладываться. Ну и что, что Ярик не поет гимн? Зато он работает, он пашет. Тоже самое со мной — есть хоть одна претензия, что я валяю дурака в матчах за свою страну? Я такого не слышал. У меня может не получаться, да, но я отдаю все свои силы, а еще больше готов отдать на Евро", — добавил Селезнев.

Напомним, ранее Селезнев обвинял клуб за то, что, "Кубань" не отдавала контракт для перехода в другую команду.