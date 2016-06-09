Ярмоленко раскрыл, за счет чего сборная Украины может обыграть Германию на Евро-2016

Непобедимых команд нет, подчеркнул полузащитник.
Полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко заявил, что во Франции на Евро-2016 она может обыграть Германию за счет, в частности, командной игры и дисциплины.
Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию Маrcа, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.
В то же время спортсмен подчеркнул, что нет непобедимых команд.
"Мы можем обыграть Германию за счет командной игры, дисциплины и если будет последовательно действовать в нападении и защите", — отметил Ярмоленко.
Напомним, сборная Украины прибыла во Францию 7 июня, Евро-2016 на территории государства стартует 10 числа. Первая игра нашей команды пройдет 12 июня, тогда она и сразится с Германией.
Фото: ffu.org.ua