Ярмоленко может продолжить карьеру в Англии. В "Динамо" озвучили сумму трансфера

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее время может осуществить переход в команду английской Премьер-лиги.

Как пишет "Трибуна", об этом сообщает The Sun.

Отметим, что в течение нескольких лет игроком интересовались "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Сток Сити", но "Динамо" не отпускало игрока.

Теперь же киевляне готовы расстаться с игроком за сумму около 10,5 млн евро. Сам Ярмоленко рассчитывает зарабатывать около 110 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 4 гола и 1 ассист в 14 матчах УПЛ. Также он смог забить 1 мяч и сделать 4 результативных передачи в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Ярмоленко рассказал, почему не переедет играть в Турцию и Россию.