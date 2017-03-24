Отбор на ЧМ-2018. Украина минимально проигрывает Хорватии после первого тайма, видео гола

В пятницу, 24 марта, в Загребе первый тайм матча отборочного турнира на чемпионат мира-2018 между сборными Хорватии и Украины завершился со счетом 1:0.

Игра проходит на стадионе "Максимир", за ней следит арбитр из Испании Антонио Матеу Лаоса.

В начале противостояния украинцы могли открыть счет, на восьмой минуте Ярмоленко получил отличный пас на правом фланге, ворвался в штрафную, однако прострел в центр замкнуть было некому.

Через несколько минут близки к голу были хорваты: Манджукич навязал борьбу, смог пробить, но попал в штангу. Немного позже Калинич головой отправил мяч выше ворот нашей сборной.

После атак соперника отличился Ярмоленко. Игрок ударил по воротам с близкой дистанции, однако голкипер красиво прыгнул и не позволил мячу попасть в сетку. На 23-й минуте Кравец чуть не протолкнул мяч в ворота после углового и неудачной игры Субашича.

Между тем уже через 15 минут Калинич огорчил украинцев. Он получил отличный пас после комбинации Модрич — Ракитич, развернулся и точно пробил в "девятку", сделав счет 1:0 в пользу Хорватии.

Стартовые составы команд-соперниц:

Сборная Украины: Пятов, Бутко, Кучер, Ордец, Матвиенко Н., Степаненко, Коваленко Вик., Ротань, Ярмоленко, Коноплянка, Кравец;

Сборная Хорватии: Субашич, Митрович, Едвай, Вида, Пиварич, Модрич, Брозович, Бадель, Ракитич, Калинич, Манджукич.

Видео гола Калинича

Ранее сообщалось, что ведущие мировые букмекерские конторы считают хорватов явным фаворитом в матче с Украиной. Ознакомиться с мнениями специалистов насчет противостояния можно здесь.

Видео: LAST HIGHLIGHTS SHOW HD