Леоненко снова нарывается: наехал на "Динамо", потроллил Реброва и вспомнил про пиво

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко жестко прокомментировал исход центрального матча 26-го тура чемпиона Украины "Динамо" — "Шахтер", проигранный киевлянами (0:1).

Это он сделал в программе "Большой футбол" на канале "Футбол 1", сообщает footballua.tv.

"Как заставить народ прийти на стадион после такой игры от "Динамо"? "Олимпийский" на поединке был почти заполнен, присутствовало 52 тысячи зрителей. И Ребров хочет, чтобы болельщики продолжали приходить. Как, если киевляне даже и близко не создали ни одного момента за 95 минут? Сейчас, даже если будешь деньги давать и пиво наливать — никто не пойдет. Я, кроме как позора от "Динамо", вообще ничего не вижу, если честно. Нельзя играть дома и давать "Шахтеру" делать все, что заблагорассудится. Но это все в первом тайме, ведь во втором даже игры не было. Там были толчки, локти, кровь и сломанные носы", — говорит футбольный эксперт.

"А "Шахтер" идеально сыграл против "Динамо", я считаю. Кто-то в любом случае должен ошибаться — в данном случае, это были Сидорчук и Шепелев. "Шахтер" давно уже играет в футбол, а "Динамо" — мучается. Для гостей это лучшая игра в обороне за весь чемпионат, и в нападении они сыграли неплохо. В первом тайме "Шахтер" выглядел, как немцы: забили гол и, как "Бавария" раньше играла, сели в оборону", — говорит бывший форвард.

"Далее, у "Динамо" есть странность — Ребров уже пятую игру не меняет состав. Он говорил о том, что у него все равны, он любит ротацию. Оказывается, у него вообще и выбора нет: я посмотрел на скамейку запасных — там левый полузащитник Цыганков и Яремчук. Все остальные — опорники. Хотя, в целом, это правильно — не менять основной состав. Это называется "наигрывать", так все делают", — резюмировал Леоненко.

Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля потроллил Леоненко и пребложил сходить в магазин и купить пиво.

Также напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему Леоненко не уехал на Запад: пьяниц не покупают.