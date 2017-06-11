Назван состав сборной Украины в матче с Финляндией

В Федерации Футбола Украины назвали состав сборной нашей страны в отборочном матче Чемпионата мира-2018 по футболу с Финляндией.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации.

По данным "Апострофа", главный тренер украинской команды — Андрей Шевченко — решил выпустить на поле сильнейших игроков.

Украина: Андрей Пятов — Богдан Бутко, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко — Тарас Степаненко, Руслан Малиновский — Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко — Евгений Селезнев;

На замене: Андрей Лунин, Никита Шевченко, Эдуард Соболь, Александр Кучер, Николай Морозюк, Владимир Шепелев, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Максим Малышев, Артем Беседин, Сергей Кривцов.

Напомним, сборные Украины и Финляндии сразятся вечером 11 июня в финском Тампере. Ранее в Австрии наша команда провела товарищеский матч против Мальты в рамках подготовки к поединку с финнами и уступила со счетом — 0:1.

Фото: twitter.com/ffukraine