"Черный Волк", "Лев" и "Золотой Змей" проведут открытую тренировку перед турниром WWFC

18 сентября 2017, 12:45

За неделю до турнира WWFC 8 ведущие бойцы смешанных единоборств покажут себя.

Пояс победителя WWFC, иллюстрация

Благодаря Всемирной лиге World Warriors Fighting Championship — WWFC 8 стремительное развитие одного из самых зрелищных видов спорта современности — ММА — не обходит Украину стороной, и наши болельщики имеют уникальную возможность воочию лицезреть бескомпромиссные поединки лучших украинских бойцов и всемирно известных мастеров единоборств. Спортивная "начинка", облачённая в "обёртку" зажигательной шоу-программы, не оставляют равнодушными, завоёвывая всё новых поклонников этого поистине завораживающего действа.

По уже сложившейся традиции, в преддверии WWFC 8 участники турнира продемонстрируют свою готовность на открытой тренировке, а накануне выхода в клетку-гексагон пройдут традиционную процедуру официального взвешивания.

Открытая тренировка бойцов состоится в четверг, 21 сентября, в ТРЦ "Ocean Plaza". Начало — в 17:00. В мероприятии примут участие:

—   Хасан "Чёрный Волк" Асхабов (14-2)

—   Хусейн "Лев" Асхабов (14-0)

—   Сергей Гузев (17-3)

—   Александр Барабаш (6-1)

—   Артём "Золотой Змей" Таньшин (8-7)

—   Артём Гордиенко (4-2)

—   Алексей Заяц (4-0)

—   Андрей Красников (12-3)

—   Владимир Стрельченко (1-0)

Также будут супервайзер турнира Владимир Шемаров и тренеры хедлайнеров шоу: Заза Минджия, Сергей Чередниченко и Сергей Петрикей. Ведущий мероприятия — Сергей Брыль. В этот вечер гостям будет предложена развлекательная шоу-программа, розыгрыш билетов на турнир и много других приятных вещей.

Официальная процедура взвешивания участников турнира состоится во вторник, 26 сентября, в ТРЦ "Ocean Plaza". Начало — в 18:00. На весы поднимутся следующие пары бойцов:

 

Файткард турнира WWFC 8

— Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)

 

— Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Драган Пешич (13-8; Сербия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)

 

— Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) vs Моктар Бенкаси (14-7; Франция)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг (5 раундов по 5 минут)

 

— Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Сержиу Соуза (15-15; Бразилия)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

 

— Михаил Котруцэ (6-1; Молдова) vs Владимир Стрельченко (1-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

 

— Фарес Зиам (6-2; Франция) vs Алексей Логвиненко (3-2; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

 

— Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

 

— Шамиль Магомедов (1-0; республика Дагестан) vs Богдан Миронец (—)

3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг

 

— Малач Алиев (5-1; республика Дагестан) vs Янис Геммури (5-1; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

 

— Али Гусейнов (4-1; Украина) vs Александру Инсурацел (5-1; Молдова)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

 

— Александр Барабаш (6-1; Украина) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

 

— Алексей Заяц (4-0; Украина) vs Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

 

— Ева Дуарте (1-0) vs Айгюль Кызы Абдувахид (—)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

 

— Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

27 сентября в киевском Дворце спорта состоится грандиозный турнир по смешанным единоборствам, организуемый крупнейшим ММА-промоушеном Украины, всемирной лигой World Warriors Fighting Championship — WWFC 8. В рамках шоу пройдут 14 увлекательных поединков, а главным событием впервые в истории промоушена станут сразу три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC. 

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