Ярмоленко вошел в пятерку лучших атакующих игроков Бундеслиги

Вингер дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в пятерку лучших атакующих игроков Бундеслиги.

Как пишет zbirna.com, первое место в рейтинге лучших игроков бундеслиги по числу участий в голевых атаках делят Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д) и Роберт Левандовски ("Бавария"), которые приложили руку к 13-ти забитым мячам своих команд.

На третьей строчке следует Юлиан Брандт из "Байера" (10), а дальше расположилась группа из шести футболистов с девятью очками. Среди них и наш Андрей Ярмоленко, у которого 1,7 участия в голах в среднем за 90 минут.

Самым полезным игроком чемпионата Германии по общей оценке игры является защитник "Баварии" Джошуа Киммих — его InStat Index составляет 351 балл. Рейтинг Ярмоленко — 291, а это восьмое место среди всех правых полузащитников лиги.

Другой полузащитник сборной Украины, Евгений Коноплянка, фигурирует сразу в двух номинациях топ-20 футболистов немецкого чемпионата. Хавбек "Шальке", часто действующий и на позиции второго форварда, замыкает двадцатку лучших игроков лиги по количеству передач со стандартов — у него их 26, а точность составляет лишь 42% (на этот показатель, видимо, тренерам национальной команды нужно обратить внимание).

Впрочем, в одном из рейтингов Коноплянка делит первое место, но номинация эта довольно печальная. Дело в том, что Евгений входит в пятерку футболистов бундеслиги, которые чаще всех попадали в каркас ворот — по два раза. По InStat Index, а он составляет 246 баллов, наш игрок занимает лишь 19-е место среди левых полузащитников немецкого первенства.

Напомним, ранее сообщалось, что после перехода в Бундеслигу повысилась трансферная стоимость Ярмоленко и Коноплянки.