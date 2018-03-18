Скончался легендарный боксер

Бывший трехкратный чемпион Европы в полусреднем весе Йорген Хансен из Дании скончался в возрасте 74 лет.

Последние годы Хансен по прозвищу "Gamle" ("старый") страдал от деменции (старческого слабоумия). Что, впрочем, не мешало ему оставаться одним из самых знаменитых и любимых фигур у себя на родине. Любовь поклонников он заслужил после боя с Дэйвом Грином в 1979 году: несмотря на то, что Хансен был аустайдером, он смог победить соперника в третьем раунде.

За свою карьеру боксер шесть раз успешно защищал звание европейского чемпиона, прежде чем в конце 1981 года отказался от титула. Последний бой Хансен провел в декабре 1982 года против бывшего чемпиона мира Перико Фернандеса. В тот раз он выиграл решением судей.

Напомним, 24 февраля в английском городе Донкастер прошел бой между британскими боксерами Скоттом Вестгартом и Деком Спелманом, первый спортсмен победил соперника по очкам, но после противостояния ему стало плохо. Победителя госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг, позже Вестгарт скончался.

А в конце сентября 2016 года в Шотландии скончался известный 25-летний местный боксер полусреднего веса Майк Тоуэлл по прозвищу "Железный", получивший два сильных удара в голову во время противостояния с Дэйлом Эвансом.