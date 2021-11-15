"Брависсимо": украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол России в матче с Хорватией

Автогол Федора Кудряшова / Reuters

Сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии в решающем матче группового этапа квалификации на чемпионат мира в Катаре. Судьбу встречи решил курьёзный автогол Фёдора Кудряшова в концовке игры.

В Украине матч Хорватия – Россия в прямом эфире транслировал телеканал "Футбол 3". Когда Кудряшов срезал мяч в свои ворота, украинский комментатор Роман Тимощук начал эмоционально праздновать ошибку подопечного Валерия Карпина.

"Навес в штрафную площадь, и мяч в сетке ворот! Хорватия забивает! Забивает Федор Кудряшов! Брависсимо!", – воскликнул Тимощук в прямом эфире.

Напомним, из-за этого поражения Россия не смогла напрямую пробиться на ЧМ-2022, в марте следующего года им предстоят стыковые матчи.

Вполне естественно, что столь незначительный инцидент не смог пройти мимо "соседей". В частности. глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ Дмитрий Свищев посетовал на радостную реакцию украинского комментатора, дескать, ни найдется ни одного комментатора в России, который бы радовался неудачам и ошибкам украинских спортсменов. Более того, их комментаторы, СМИ и болельщики "переживают за Украину".

Сборная России в квалификации на ЧМ-2022

Россияне начинали отбор под руководством Станислава Черчесова, но перед осенними играми его на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.

В одной группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой Россия одержала 7 побед при одной ничьей и двух поражениях. Набрав 22 очка, россияне заняли второе место и попали в плей-офф. Первыми стали хорваты (23 очка).

Меж тем уже завтра, 16 ноября, подопечные Александра Петракова проведут свой заключительный поединок в квалификации чемпионата мира-2022 против боснийцев.