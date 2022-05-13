"Что с тобой не так?": глава ФБУ зашкварился братанием с россиянином

Владимир Продивус и Умар Кремлев / Скриншот

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус обнялся с россиянином Умаром Кремлевым на заседании Конгресса IBA.

При этом украинский спортивный функционер получил из рук представителя страны-агрессора награду. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале IBA Boxing.

"Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус снова занимается с россиянином Умаром Кремлевым. Видео от 13 мая. ЧТО. С ТОБОЙ. НЕ. ТАК?", - прокомментировал видео спортивный журналист Олег Щербаков.

Добавим, что сегодня ФБУ сообщила о смерти боксера и судьи Алексея Купырева. По предварительным данным, Купырев погиб восьмого марта в собственной квартире в результате попадания в дом вражеского снаряда. Алексей становился чемпионом Европы по боксу среди молодежи, а завершив активные выступления на ринге, начал судейскую карьеру. В частности, он получил судейскую лицензию уровня 1 звезды IBA (Международная боксерская ассоциация).

В ФБУ принесли свои соболезнования родным и близким боксера: "Федерация бокса Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего. Покойтесь с миром, Алексей Викторович!".

Напомним, ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

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