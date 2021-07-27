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Дарья Белодед вернулась в Украину: как встречали бронзовую призерку Олимпиады

27 июля 2021, 12:24

На днях отец Дарьи Белодед заявил, что его дочь приостановит карьеру. Во время брифинга спортсменка заявила, что его неправильно поняли.

Дарья Белодед
Дарья Белодед привезла в Украину "бронзу" / скриншот

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 дзюдоистка Дарья Белодед во вторник, 27 июля, вернулась в Украину из Токио. В аэропорту "Борисполь" ее встречали друзья, болельщики и журналисты.

Спортсменку поздравили аплодисментами, а затем вручили букеты с цветами. Затем началась пресс-конференция с участием дзюдоистки.

Читайте также"Потратила все силы на последнюю схватку": дзюдоистка Белодед прокомментировала свою бронзовую медаль"Я хочу сказать, что журналисты неправильно поняли меня и моих родителей. Мы просто сказали, что я должна отдохнуть, потому что этот год и вообще последние лет пять были очень тяжелые - была очень тяжелая подготовка и психологическая, и физическая. И мне нужно время с месяц-два, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и настроиться на следующий олимпийский цикл", - рассказала Билодид во время брифинга.

"Олимпийская медаль всегда будет в истории и моей памяти. Конечно, хотелось большего. Я знаю, что я могла больше, я могла добыть золотую медаль. Но я думаю, что все еще впереди", - добавила дзюдоистка.

Напомним, 25 июля отец Дарьи Белодед заявил, что Дарья планирует отдохнуть после выступления на ОИ-2020. Когда она вернется в спорт пока неизвестно.

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"Когда отдохнет, когда будет готова продолжить работать, когда снова появится желание, тогда можно будет продолжить. Два, три, четыре месяца, пол года, не знаю. Будет видно по ее состоянию", - сказал Геннадий Белодед в эфире одного из телеканалов.

Украинская спортсменка-дзюдоистка Дарья Белодед в первый же соревновательный день Олимпийских игр в Токио-2020 сумела выиграть бронзовую медаль.

Олимпийские игры 2020
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