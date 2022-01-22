Известная украинская спортсменка объявила о завершении карьеры

Ольга Саладуха / Facebook

Знаменитая украинская легкоатлетка Ольга Саладуха официально объявила о завершении своей спортивной карьеры.

"Сегодня был невероятный день. Соревнования на "Кубке Белой пантеры" и мое прощание с профессиональным спортом прошли. Столько эмоций и впечатлений за столь короткое время давно не испытывала. На уровне ощущений это можно сравнить разве что с чемпионатом мира или Олимпиадой", - написала Саладуха в Facebook.

Легкоатлетка отметила, что грустит о завершении "целой эпохи в жизни". Однако она вдохновлена юными спортсменами и спортсменками, которых считает гордостью страны и заявила, что всегда "чем сможет, поможет спортсменам, нуждающимся в поддержке".

Главное в карьере Саладухи

Отметим, самым высшим достижением Саладухи является бронзовая медаль в тройном прыжке на Олимпиаде-2012, которая прошла в Лондоне. На Чемпионате мира в 2011 году она выиграла золото, а в 2013-м - бронзу. В 2014 году на Чемпионате мира в помещении спортсменка завоевала серебро на ЧМ в помещении в 2014 году.

Реклама

Саладуха - четырехкратная чемпионка Европы и чемпионка Универсиады-2007.

Напомним, украинская Рапунцель Алена Кравченко уже не может самостоятельно ухаживать за волосами и начала их рекордно редко мыть.

Читайте также: