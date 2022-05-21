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"Нелюди и убийцы": главный тренер сборной Украины по футболу набросился на россиян

21 мая 2022, 18:34

Петраков заявил, что не мог себе представить, что Россия совершит полномасштабное вторжения.

Петраков
Александр Петраков / УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков считает, что после 24 февраля русских никогда нельзя будет назвать братьями украинского народа.

"Я хочу поблагодарить весь демократический мир, всю Европу, за помощь Украине в этой войне, за то, что приютили людей, которые ради выживания покинули свой дом", - заявил тренер. ​

Тренер нашей национальной команды говорит, что даже не мог себе представить, что Россия совершит полномасштабное вторжения.

"Разве братья так поступают? Эти нелюди – не могу называть их иначе – пришли на нашу землю, убивают наших детей и женщин, насилуют. Не знают жалости. Массово поддерживают своего президента путина – напишите, пожалуйста, с маленькой буквы – аплодируют ему. Это не преступление путина. Это преступление всего российского народа", - цитирует Петракова Fanday.

Накануне интервью итальянскому изданию Corriere dello Sport Петраков заявил, что российские спортсмены ни в коей мере не могут участвовать в различных международных турнирах.

Петраков категорически отверг даже теоретическую возможность в обозримом будущем провести поединок между национальными командами Украины и России. ​

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