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"Ноги не держат": Свитолина рассказала о сложной победе в "бронзовом финале" Олимпиады-2020

31 июля 2021, 15:48
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Ранее никто из украинских теннисистов не поднимался на пьедестал почета на Олимпийских играх.

Элина Свитолина
Элина Свитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисе / Фото Reuters

Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина в "бронзовом финале" Олимпиады-2020 в очень сложном матче обыграла спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину.

Свитолина завоевала для Украины пятую "бронзу" Игр-2020 и первую олимпийскую медаль в теннисе - ранее никто из украинских коллег Свитолиной не поднимался на пьедестал почета на Олимпийских играх. После матча спортсменка поделилась эмоциями.

Поединок в Токио завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. Причем в первом сете Свитолина без шансов проиграла, во втором смогла найти в себе силы и переломить ход поединка.

"Конечно было очень тяжело вернуться снова в колею. И для меня эта победа - это невероятные ощущения. Я просто старалась бороться до конца. Проигрывая во втором и третьем сете, у меня было мало шансов, но я старалась не сдаваться и отдала все силы, которые оставались", – заявила Свитолина.

Украинка призналась, что ей нужно было пытаться реагировать быстрее на подачи Рыбакиной. Но после недели поединков реакции уже снизились.

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"Первый сет был очень плохой с моей стороны, но я боролась и мой характер меня вернул в матч. Я считаю, что эта победа просто невероятная", – призналась Элина.

Теннисистка также рассказала, что случилось в первом сете, который она проиграла 1:6.

"Где-то сыграли нервы. В теннисе очень непросто после проигрыша возвращаться в турнир, так как у нас все идет на вылет. И проиграв в полуфинал, мне было непросто вернуться. Были замедленные реакции. Где-то я нехорошо видела мяч. Елена - игрок высокого уровня и этим воспользовалась. Я потратила все силы, чтобы вернуться. На это потратила все силы, какие только возможно. Сейчас стою, все болит, ноги не держат. Эта "бронза" для меня много что значит", – отметила спортсменка.

  • Элина Свитолина
    Элина Свитолина Фото Reuters
  • Элина Свитолина
    Элина Свитолина Фото Reuters
  • Элина Свитолина
    Элина Свитолина Фото Reuters
  • Элина Свитолина
    Элина Свитолина Фото Reuters
  • Элина Свитолина
    Элина Свитолина Фото Reuters
  • Элина Свитолина
    Элина Свитолина Фото Reuters

Медали Украины на Олимпиаде-2020

  • Украинская спортсменка Дарья Белодед выборола первую медаль для нашей сборной на летних Олимпийских играх. Украинка завоевала "бронзу" в соревнованиях по дзюдо.
  • Украинский спортсмен Игорь Рейзлин в поединке за третье место на Олимпиаде в Токио в мужском фехтовании одержал победу над итальянцем Андреа Сантарелли. Это вторая "бронза" Украины на Олимпиаде в Токио.
  • Украинские спортсмены заработали третью медаль на летних Олимпийских играх-2020. Пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
  • Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмен выборол "бронзу" в плавании на 800 метров вольным стилем среди мужчин.
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